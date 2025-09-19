Trump minaccia la revoca delle licenze televisive | Il 97% dei media è contro di me
L'omicidio dell'attivista di destra Charlie Kirk accende il dibattito sul free speech e la libertà di parola negli Stati Uniti. Con la sospensione a tempo indeterminato di Jimmy Kimmel, uno dei più celebri conduttori di late night show nel paese, il mondo politico e televisivo statunitense. 🔗 Leggi su Today.it
Trump minaccia esplicitamente di revocare le licenze alle TV che osano criticarlo. Questo non è solo un gesto antidemocratico: è un riflesso fascista, un attacco diretto alla libertà di stampa e alla democrazia stessa. #LibertàDiStampa - X Vai su X
Donald Trump agita la clava dei dazi fino al 250% sui farmaci europei. Ma la minaccia tariffaria è solo la superficie. L’obiettivo vero si chiama Most Favoured Nation (MFN), la clausola con cui la Casa Bianca vuole costringere Big Pharma a riallineare i prezzi g Vai su Facebook
Usa, Trump minaccia di revocare le licenze alle tv: «Il 97% è contro di me»
