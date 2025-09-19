Trump minaccia la revoca delle licenze alle tv nemiche | Il capo della commissione comunicazioni | Ci saranno altre sorprese

Usa-Gb, Trump firma accordo tecnologico con Starmer: "Alleanza per dominare il futuro dell'IA" "Il legame tra i nostri due Paesi è indistruttibile". 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Trump minaccia la revoca delle licenze alle tv "nemiche" | Il capo della commissione comunicazioni: "Ci saranno altre sorprese"

In questa notizia si parla di: trump - minaccia

Ora Trump minaccia dazi sui farmaci. E la Ue si spacca sul bilancio comune

Trump minaccia dazi per Europa e Cina

Bonaccini e la minaccia russa: “No all’escalation, serve fermezza. Sì al riarmo europeo, ma non al 5% del Pil come vuole Trump”

Trump minaccia la revoca delle licenze tv: il 97% è contro di me #trump #18settembre - X Vai su X

Donald Trump agita la clava dei dazi fino al 250% sui farmaci europei. Ma la minaccia tariffaria è solo la superficie. L’obiettivo vero si chiama Most Favoured Nation (MFN), la clausola con cui la Casa Bianca vuole costringere Big Pharma a riallineare i prezzi g - facebook.com Vai su Facebook

Usa, Trump minaccia di revocare le licenze alle tv: «Il 97% è contro di me»; Trump minaccia la revoca di licenze tv, 'il 97% è contro di me'; Trump minaccia la revoca delle licenze tv: «Il 97% è contro di me».

Commenti su Kirk, Abc blocca la star Kimmel. Trump esulta e minaccia la revoca delle licenze delle tv «ostili» - La tv Abc ha sospeso a tempo indeterminato il programma di Jimmy Kimmel dopo i commenti sull'omicidio di Kirk: «La gang Maga cerca disperatamente di descrivere il killer come qualcosa di diverso da un ... Riporta msn.com

Trump minaccia la revoca di licenze tv, 'il 97% è contro di me' - Donald Trump minaccia la revoca delle licenze delle reti televisive che sono "contro di me". Si legge su msn.com