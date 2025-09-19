Trump minaccia di revocare le licenze alle reti tv considerate ostili

Donald Trump rilancia lo scontro con i media americani minacciando la revoca delle licenze a reti televisive considerate «ostili». A bordo dell’Air Force One, di ritorno da una visita ufficiale nel Regno Unito, il presidente ha dichiarato: «Ho letto da qualche parte che i network sono stati contro di me per il 97 per cento, eppure ho vinto facilmente. Loro mi danno solo cattiva pubblicità e hanno una licenza. Forse bisognerebbe togliergliela». Le parole di Trump arrivano dopo la cancellazione su Cbs dello show di Stephen Colbert e la sospensione a tempo indeterminato del Jimmy Kimmel Live! da parte della Abc. 🔗 Leggi su Lettera43.it

