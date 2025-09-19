Trump minaccia di revocare le licenze alle reti tv considerate ostili
Donald Trump rilancia lo scontro con i media americani minacciando la revoca delle licenze a reti televisive considerate «ostili». A bordo dell’Air Force One, di ritorno da una visita ufficiale nel Regno Unito, il presidente ha dichiarato: «Ho letto da qualche parte che i network sono stati contro di me per il 97 per cento, eppure ho vinto facilmente. Loro mi danno solo cattiva pubblicità e hanno una licenza. Forse bisognerebbe togliergliela». Le parole di Trump arrivano dopo la cancellazione su Cbs dello show di Stephen Colbert e la sospensione a tempo indeterminato del Jimmy Kimmel Live! da parte della Abc. 🔗 Leggi su Lettera43.it
In questa notizia si parla di: trump - minaccia
Ora Trump minaccia dazi sui farmaci. E la Ue si spacca sul bilancio comune
Trump minaccia dazi per Europa e Cina
Bonaccini e la minaccia russa: “No all’escalation, serve fermezza. Sì al riarmo europeo, ma non al 5% del Pil come vuole Trump”
Trump ora minaccia di togliere la licenza a tutte le tv che lo criticano https://linkiesta.it/2025/09/trump-sospendere-licenza-reti-tv/… via @Linkiesta - X Vai su X
Donald Trump agita la clava dei dazi fino al 250% sui farmaci europei. Ma la minaccia tariffaria è solo la superficie. L’obiettivo vero si chiama Most Favoured Nation (MFN), la clausola con cui la Casa Bianca vuole costringere Big Pharma a riallineare i prezzi g - facebook.com Vai su Facebook
Usa, Trump minaccia di revocare le licenze alle tv: «Il 97% è contro di me»; Trump minaccia le reti tv: “Quasi tutte contro di me, la loro licenza andrebbe revocata”; Trump minaccia la revoca di licenze tv, 'il 97% è contro di me'.
Trump minaccia le reti tv: “Quasi tutte contro di me, la loro licenza andrebbe revocata” - Il presidente Usa suggerisce che il capo della FCC potrebbe revocare licenze alle reti televisive che lo criticano ... Lo riporta ilfattoquotidiano.it
Usa, Trump minaccia di revocare le licenze alle tv: «Il 97% è contro di me» - Dopo le pressioni del presidente, lo show del comico Kimmel è stato sospeso. Da ilsole24ore.com