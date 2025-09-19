Trump | L' assassino di Charlie Kirk è un animale spero lo prendano – Il video

(Agenzia Vista) Virginia, 12 settembre 2025 “È un animale, spero che lo prendano, quello che ha fatto è vergognoso. Charlie Kirk era una grande persona, un grande uomo, grande sotto ogni aspetto, soprattutto con i giovani.” Così il Presidente degli Stati Uniti Donald Trump sull'assassino di Charlie Kirk, a margine della cerimonia per il 24° anniversario dell'attentato dell’11 settembre al Pentagono. Courtesy: The White House Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev L'articolo proviene da Open. 🔗 Leggi su Open.online

In questa notizia si parla di: trump - assassino

Trump, 'non direi Putin assassino, ma è un tipo tosto'

Trump:Putin?Assassino no, ma tipo tosto

Ucraina, Trump in cortocircuito su Putin: “Non lo definirei assassino, ma ha ingannato molte persone, da Clinton a Biden, tranne me”

Trump è il cancro di questo tempo. Sì, certo, Netanyahu è un assassino. Sì, certo, Putin sta solleticando la voglia della peggiore classe dirigente che l’Unione europea abbia mai avuto. Dietro, alle spalle, ci sono i servi: i signorotti delle armi che si cibano del sa Vai su Facebook

Trump è il cancro di questo tempo. Sì, certo, Netanyahu è un assassino. Sì, certo, Putin sta solleticando la voglia della peggiore classe dirigente che l’Unione europea abbia mai avuto. Dietro, alle spalle, ci sono i servi: i signorotti delle armi che si cibano del sa - X Vai su X

Trump: Gli Antifa terroristi. Robinson al compagno su Kirk: “Ne avevo abbastanza del suo odio” - Obama: “Sospensione di Kimmel è coercizione governativa”; Omicidio di Charlie Kirk, scossa l’America. Trump accusa, la Chiesa invoca dialogo contro la violenza politica; Usa, Trump: arrestato il killer di Charlie Kirk.

Charlie Kirk, l’annuncio di Donald Trump: fermato il presunto killer. Si chiama Tyler Robinson, ha 22 anni e sul fucile aveva inciso “Bella ciao” e “Hey fascist” - Lo ha annunciato Donald Trump in un’intervista a Fox, sottolineando che “con un alto grado di certezza abbiamo la persona sospettata” dell’o ... Scrive blitzquotidiano.it

Cancel culture, dopo la morte di Charlie Kirk a Trump e ai suoi piace eccome - La destra americana sembra determinata a sfruttare la morte dell'attivista per aumentare la repressione contro le figure invise al presidente ... Come scrive wired.it