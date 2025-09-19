Donald Trump torna ad attaccare i media americani, questa volta evocando la possibilità che alcune emittenti televisive possano perdere la licenza federale a causa di quella che definisce una copertura “sistematicamente negativa” nei suoi confronti. Parlando con i giornalisti a bordo dell’Air Force One, il presidente ha puntato il dito contro i programmi serali delle principali reti, accusandoli di essere “un braccio del Partito Democratico” e di dedicarsi esclusivamente a criticarlo. L’attacco ai conduttori e il riferimento alla Fcc. “Molti conduttori sono contro di me, mi fanno solo cattiva pubblicità, cattiva stampa”, ha dichiarato Trump, suggerendo che la Federal Communications Commission (Fcc) dovrebbe intervenire. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

© Lanotiziagiornale.it - Trump insiste con la censura dei media e torna a minacciare le emittenti tv: “Potrebbero perdere le licenze federali per la copertura negativa della mia presidenza”