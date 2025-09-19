Trump insiste con la censura dei media e torna a minacciare le emittenti tv | Potrebbero perdere le licenze federali per la copertura negativa della mia presidenza

Lanotiziagiornale.it | 19 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Donald Trump torna ad attaccare i media americani, questa volta evocando la possibilità che alcune emittenti televisive possano perdere la licenza federale a causa di quella che definisce una copertura “sistematicamente negativa” nei suoi confronti. Parlando con i giornalisti a bordo dell’Air Force One, il presidente ha puntato il dito contro i programmi serali delle principali reti, accusandoli di essere “un braccio del Partito Democratico” e di dedicarsi esclusivamente a criticarlo. L’attacco ai conduttori e il riferimento alla Fcc. “Molti conduttori sono contro di me, mi fanno solo cattiva pubblicità, cattiva stampa”, ha dichiarato Trump, suggerendo che la Federal Communications Commission (Fcc) dovrebbe intervenire. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

trump insiste con la censura dei media e torna a minacciare le emittenti tv potrebbero perdere le licenze federali per la copertura negativa della mia presidenza

© Lanotiziagiornale.it - Trump insiste con la censura dei media e torna a minacciare le emittenti tv: “Potrebbero perdere le licenze federali per la copertura negativa della mia presidenza”

In questa notizia si parla di: trump - insiste

Altri cento morti a Gaza. Trump insiste: ora tregua. Netanyahu tira dritto

Trump insiste sulla tregua a Gaza: “Fate l’accordo, rilasciate gli ostaggi”. L’Idf ordina evacuazioni nel Nord della Striscia

Trump insiste: "Iran era vicino alla bomba atomica". Ora l'accordo a Gaza

Donald Trump insiste, elezioni truccate, non concedo un bel niente, il voto postale è uno scherzo malato; Trump insiste con la censura dei media e minaccia le emittenti tv; Trump minaccia di revocare le licenze tv: accuse di copertura negativa.

trump insiste censura mediaLe tv si inchinano a Trump: la Abc chiude lo show del comico Jimmy Kimmel. La strada buia dei media Usa per adeguarsi alla stretta della Casa Bianca - Ma è solo l'ultimo caso dopo la stretta dell'amministrazione Trump sui media Usa ... Secondo ilfattoquotidiano.it

trump insiste censura mediaTrump minaccia di revocare le licenze tv: accuse di copertura negativa - Trump rivendica la vittoria alle elezioni 2024 e minaccia di sospendere licenze tv, mentre la FCC e il presidente Carr sono al centro dello scontro con i media dopo la sospensione di “Jimmy Kimmel Liv ... Segnala gaeta.it

Cerca Video su questo argomento: Trump Insiste Censura Media