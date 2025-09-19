Trump | in disaccordo con Starmer su Gaza
Milano, 18 set. (askanews) - A Gaza "vogliamo che i combattimenti finiscano, e finiranno". Lo ha detto il presidente americano Donald Trump, rispondendo ai giornalisti sulla guerra di Israele a Gaza durante la conferenza stampa con primo ministro britannico Starmer. "Ma, sapete, ci sono un sacco di cose brutte. Hamas ha detto che userà gli ostaggi come esca. Metterà gli ostaggi di fronte a qualsiasi attacco. Ed è piuttosto brutale. Non lo sentivamo da molto tempo. Quindi dobbiamo ricordarcelo. Quindi sono in disaccordo con il primo ministro (Keir Starmer) su questo punto, uno dei nostri pochi disaccordi in realtà" alludendo alli'invasione della Striscia e all'ipotesi britannica di riconoscere lo stato palestinese. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
