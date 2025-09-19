Trump e Xi annunciano un’intesa su TikTok ma Pechino frena
Donald Trump ha dichiarato di aver raggiunto un accordo con Xi Jinping per evitare il bando nazionale di TikTok negli Stati Uniti, in quello che è stato solo il secondo colloquio telefonico tra i due leader da quando il presidente americano è tornato alla Casa Bianca. In un post su Truth Social, Trump ha definito la telefonata “molto produttiva”, spiegando che i temi trattati hanno spaziato dal commercio al traffico di fentanyl, fino alla necessità di porre fine alla guerra in Ucraina. La parte più rilevante, tuttavia, riguarda il futuro dell’app cinese: “Ho anche concordato con il presidente Xi che ci incontreremo al vertice APEC in Corea del Sud, che andrò in Cina all’inizio del prossimo anno e che il presidente Xi, a sua volta, verrà negli Stati Uniti in un momento appropriato”, ha aggiunto. 🔗 Leggi su Formiche.net
In questa notizia si parla di: trump - annunciano
Dazi, Usa annunciano la proroga: il vero piano di Trump
Dazi, Trump e Von der Leyen annunciano l’accordo tra Stati Uniti e Ue: “Tariffe al 15%”
Trump e von der Leyen annunciano l’accordo sui dazi, ma i numeri reali smentiscono l’euforia
Gli Usa annunciano: 'C'è un accordo quadro con la Cina su TikTok'. Trump e Xi si parleranno venerdì #ANSA Vai su Facebook
Donald Trump annuncia di aver fatto causa al New York Times per 15 miliardi di dollari: “Al New York Times è stato permesso di mentire, diffamare e calunniare liberamente per troppo tempo, e questo finisce ORA!”. #libertàdistampa #trump - X Vai su X
L’annuncio di Trump | Trovata un’intesa per TikTok presto incontro con Xi.
In corso la telefonata fra Trump e Xi - Il colloquio si concentra sul futuro di TikTok negli Stati Uniti e sulla guerra commerciale. Riporta ansa.it
Telefonata Trump e Xi, i due leader a confronto sul destino di TikTok - Nei giorni scorsi Cina e Stati Uniti avevano raggiunto un accordo quadro sul futuro del social media ... Scrive repubblica.it