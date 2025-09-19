Trump e Xi annunciano un’intesa su TikTok ma Pechino frena

Donald Trump ha dichiarato di aver raggiunto un accordo con Xi Jinping per evitare il bando nazionale di TikTok negli Stati Uniti, in quello che è stato solo il secondo colloquio telefonico tra i due leader da quando il presidente americano è tornato alla Casa Bianca. In un post su Truth Social, Trump ha definito la telefonata “molto produttiva”, spiegando che i temi trattati hanno spaziato dal commercio al traffico di fentanyl, fino alla necessità di porre fine alla guerra in Ucraina. La parte più rilevante, tuttavia, riguarda il futuro dell’app cinese: “Ho anche concordato con il presidente Xi che ci incontreremo al vertice APEC in Corea del Sud, che andrò in Cina all’inizio del prossimo anno e che il presidente Xi, a sua volta, verrà negli Stati Uniti in un momento appropriato”, ha aggiunto. 🔗 Leggi su Formiche.net

