Trump e l’inversione di rotta su Taiwan | negato lo stanziamento in aiuti militari Al centro i negoziati con la Cina

19 set 2025

La decisione, sulla carta, resta revocabile, ma segna inevitabilmente un’inversione di rotta nella politica statunitense nei confronti di Taipei, l’isola che la Cina rivendica come proprio territorio. Donald Trump, impegnato a cercare di negoziare un accordo commerciale e un potenziale vertice con il leader cinese Xi Jinping, non ha approvato, l’estate scorsa, lo stanziamento di 400 milioni di dollari in aiuti militari a Taiwan. A rivelarlo è il Washington Post, citando cinque diverse fonti a conoscenza della questione. Secondo due di queste, nel pacchetto – il cui valore avrebbe superato i 400 milioni di dollari – sarebbero state incluse armi più letali di quelle precedentemente fornite, tra cui munizioni e droni. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

