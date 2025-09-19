Trump e l’inversione di rotta su Taiwan | negato lo stanziamento in aiuti militari Al centro i negoziati con la Cina
La decisione, sulla carta, resta revocabile, ma segna inevitabilmente un’inversione di rotta nella politica statunitense nei confronti di Taipei, l’isola che la Cina rivendica come proprio territorio. Donald Trump, impegnato a cercare di negoziare un accordo commerciale e un potenziale vertice con il leader cinese Xi Jinping, non ha approvato, l’estate scorsa, lo stanziamento di 400 milioni di dollari in aiuti militari a Taiwan. A rivelarlo è il Washington Post, citando cinque diverse fonti a conoscenza della questione. Secondo due di queste, nel pacchetto – il cui valore avrebbe superato i 400 milioni di dollari – sarebbero state incluse armi più letali di quelle precedentemente fornite, tra cui munizioni e droni. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
In questa notizia si parla di: trump - inversione
Trump, inversione a U sull'agenzia statunitense per l'ambiente
#Taiwan Inversione di rotta di #Trump che annulla 400 milioni $ di aiuti militari all'isola. Lo rivela il Washington Post secondo cui il presidente cerca di negoziare un accordo commerciale e un potenziale vertice con il leader cinese Xi Jinping. - X Vai su X
Trump: «Siamo molto vicini alla guerra mondiale. Deluso da Putin, non rispetta nostra leadership» - facebook.com Vai su Facebook
'Stop di Trump ad aiuti militari a Taiwan per 400 milioni' - Il presidente americano Donald Trump ha rifiutato di approvare oltre 400 milioni di dollari in aiuti militari a Taiwan questa estate, mentre cerca di negoziare un accordo commerciale e un possibile ve ... msn.com scrive
Pechino: 'Pronti a riunificare Taiwan pacificamente' - A pochi giorni dalle dichiarazioni del presidente americano Donald Trump, secondo cui l'omologo cinese Xi Jinping gli ha ... ansa.it scrive