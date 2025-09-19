Trump dichiara Antifa un’organizzazione terroristica

Il presidente americano Donald Trump dichiara il movimento antifascista noto come Antifa un’organizzazione terroristica. Molti esperti tuttavia avvertono che la misura potrebbe incontrare notevoli ostacoli legali e costituzionali. USA: Il presidente americano Donald Trump ha annunciato che designerà il movimento antifascista noto come Antifa come organizzazione terroristica. Trump ha motivato . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

