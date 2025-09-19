Trump dichiara Antifa un’organizzazione terroristica
Il presidente americano Donald Trump dichiara il movimento antifascista noto come Antifa un’organizzazione terroristica. Molti esperti tuttavia avvertono che la misura potrebbe incontrare notevoli ostacoli legali e costituzionali. USA: Il presidente americano Donald Trump ha annunciato che designerà il movimento antifascista noto come Antifa come organizzazione terroristica. Trump ha motivato . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com
In questa notizia si parla di: trump - dichiara
Trump non sarà affatto felice: Musk lancia l’America Party e dichiara guerra al sistema bipartitico
Usa, la Corte d'Appello dichiara "illegali" i dazi di Trump | Il presidente: "Faremo ricorso alla Corte Suprema"
Usa, giudice federale di Boston dichiara illegale il blocco di 2,2mld di fondi pubblici ad Harvard voluto da Trump: "violato I Emendamento"
Trump dichiara Antifa «organizzazione terroristica» https://linkiesta.it/2025/09/trump-antifa-organizzazione-terroristica/… via @Linkiesta - X Vai su X
#StatiUniti #Trump ha minacciato su #Truth di dichiarare lo stato d'emergenza nazionale a Washington DC, dopo che la sindaca #MurielBowser si è rifiutata di far collaborare la polizia con gli agenti dell'immigrazione. - facebook.com Vai su Facebook
Sinistra sotto tiroTrump dichiara Antifa «organizzazione terroristica» - Il presidente degli Stati Uniti annuncia l’intenzione di classificare il movimento radicale come gruppo terroristico e di indagare sui suoi finanziatori, a pochi giorni dall’omicidio di Charlie Kirk ... Lo riporta linkiesta.it