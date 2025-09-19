Trump deluso da Putin perché non rispetta la leadership americana | svelato l' arcano della inimicizia occidentale verso la Russia

Ilgiornaleditalia.it | 19 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Parole decisamente rivelative quelle del presidente statunitense Donald Trump, il codino biondo che fa impazzire il mondo, ha recentemente dichiarato che è assai deluso dal contegno di Vladimir Putin, poiché questi non rispetta la leadership americana. Si tratta di una dichiarazione effettiva. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

trump deluso da putin perch233 non rispetta la leadership americana svelato l arcano della inimicizia occidentale verso la russia

© Ilgiornaleditalia.it - Trump deluso da Putin perché non rispetta la leadership americana: svelato l'arcano della inimicizia occidentale verso la Russia

In questa notizia si parla di: trump - deluso

Trump: Putin mi ha davvero deluso

Trump deluso dall’ayatollah ingrato, la risposta a Khamenei: «Dice che ha vinto lui? L’ho salvato da una brutta morte»

Ucraina, massiccio raid aereo russo, Trump: “Deluso da Putin, non ha nessuna intenzione di fermarsi”

Perché il summit con Trump rischia di trasformarsi per Putin in un boomerang Scrive D’Anna.

trump deluso putin perch233Trump a Starmer: 'Deluso da Putin ma non voglio la guerra' - "Amici" per la pelle sul piano personale, a dispetto di tutte le differenze d'origine, e alleati "senza uguali" al mondo sulla scena internazionale, dalla difesa, alla sicurezza, all'hi- Da ansa.it

Trump: "Putin mi ha deluso, ma voglio evitare la terza guerra mondiale". Il presidente russo: 700 mila militari al fronte in Ucraina - Droni di Kiev colpiscono le raffinerie russe di Gazprom e Lukoil che forniscono carburante anche all'esercito di Mosca ... Secondo tg.la7.it

Cerca Video su questo argomento: Trump Deluso Putin Perch233