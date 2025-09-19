Trump congela gli aiuti a Taiwan per ammorbidire i rapporti con Pechino

Laprimapagina.it | 19 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il presidente americano Donald Trump ha bloccato oltre 400 milioni di dollari in aiuti militari destinati a Taiwan, segnando una svolta inattesa nella politica statunitense verso l’isola. Lo riporta il Washington Post, secondo cui la decisione sarebbe maturata durante l’estate, mentre la Casa Bianca cercava di spianare la strada a un nuovo accordo commerciale con la Cina e a un possibile vertice tra Trump e Xi Jinping. Secondo fonti citate dal quotidiano, la scelta rappresenta un segnale di apertura nei confronti di Pechino, che considera Taiwan parte integrante del proprio territorio e ha sempre osteggiato qualsiasi sostegno militare da parte di Washington a Taipei. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it

trump congela gli aiuti a taiwan per ammorbidire i rapporti con pechino

© Laprimapagina.it - Trump congela gli aiuti a Taiwan per ammorbidire i rapporti con Pechino

In questa notizia si parla di: trump - congela

L’Ue congela i dazi di ritorsione per favorire il dialogo con Trump

Guerra dei dazi tra Usa e Cina, ripartono i colloqui: Trump congela la stretta sull'export hi-tech

Lagarde aspetta Trump: la Bce congela i tassi in un clima di incertezza

In Cina e Asia – Media: Trump blocca aiuti militari a Taiwan; Trump blocca 400 milioni di aiuti militari a Taiwan: “Decisione non definitiva”.; Trump blocca 400 milioni per Taiwan: la svolta che scuote Pechino.

trump congela aiuti taiwanTrump e l’inversione di rotta su Taiwan: negato lo stanziamento in aiuti militari. Al centro i negoziati con la Cina - L'ex presidente USA non ha approvato 400 milioni di dollari in aiuti militari a Taiwan mentre cerca un accordo con Xi Jinping ... Segnala ilfattoquotidiano.it

trump congela aiuti taiwanTaiwan, l’amministrazione Trump sospende gli aiuti militari - In un momento cruciale per gli equilibri geopolitici in Asia, il presidente americano ha bloccato un pacchetto di aiuti militari a Taiwan ... Riporta interris.it

Cerca Video su questo argomento: Trump Congela Aiuti Taiwan