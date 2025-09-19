Il presidente americano Donald Trump ha bloccato oltre 400 milioni di dollari in aiuti militari destinati a Taiwan, segnando una svolta inattesa nella politica statunitense verso l’isola. Lo riporta il Washington Post, secondo cui la decisione sarebbe maturata durante l’estate, mentre la Casa Bianca cercava di spianare la strada a un nuovo accordo commerciale con la Cina e a un possibile vertice tra Trump e Xi Jinping. Secondo fonti citate dal quotidiano, la scelta rappresenta un segnale di apertura nei confronti di Pechino, che considera Taiwan parte integrante del proprio territorio e ha sempre osteggiato qualsiasi sostegno militare da parte di Washington a Taipei. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it

© Laprimapagina.it - Trump congela gli aiuti a Taiwan per ammorbidire i rapporti con Pechino