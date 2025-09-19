Trump cede su Taiwan e Xi ricambia su TikTok | la telefonata tra i due

La vicenda TikTok ha un peso enorme perché è il simbolo dello scontro più ampio tra Stati Uniti e Cina: chi controlla le tecnologie, chi stabilisce le regole del cyberspazio, chi ha l’influenza culturale attraverso i social. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

Coca-Cola cede a Trump: arriva la nuova ricetta con zucchero di canna (solo negli USA)

L’Ue cede a un accordo rapido sui dazi di Trump, ma rilancia con una nuova alleanza commerciale

Tassa minima sulle multinazionali, il G7 cede e si inchina a Trump: i gruppi Usa saranno esentati

#Trump cede su #Taiwan, #Xi ricambia su #TikTok (in attesa della telefonata di oggi alle ore 15 italiane) #America #Cina

Parte il piano "Purl" voluto da Trump per armare Kiev, ma usando finanziamenti dell'Unione europea. Zelensky: «Se il fronte cede, decisioni difficili» La vedova di Navalny: «Mio marito avvelenato»

Usa-Cina, telefonata Trump-Xi Jinping: sul tavolo TikTok e dazi - Il presidente cinese Xi Jinping ha avuto una conversazione telefonica con il presidente degli Stati Uniti Donald Trump.

Trump cede su Taiwan, Xi ricambia su TikTok (in attesa della telefonata di oggi) - La vicenda TikTok ha un peso enorme perché è il simbolo dello scontro più ampio tra Stati Uniti e Cina: chi controlla le tecnologie, chi stabilisce le regole del cyberspazio, chi ha l'influenza cultur ...