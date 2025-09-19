Trump cede su Taiwan e Xi ricambia su TikTok | la telefonata tra i due

La vicenda TikTok ha un peso enorme perché è il simbolo dello scontro più ampio tra Stati Uniti e Cina: chi controlla le tecnologie, chi stabilisce le regole del cyberspazio, chi ha l’influenza culturale attraverso i social. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

trump cede taiwan160e xiUsa-Cina, telefonata Trump-Xi Jinping: sul tavolo TikTok e dazi - Il presidente cinese Xi Jinping ha avuto una conversazione telefonica con il presidente degli Stati Uniti Donald Trump. Scrive ilsole24ore.com

Trump cede su Taiwan, Xi ricambia su TikTok (in attesa della telefonata di oggi) - La vicenda TikTok ha un peso enorme perché è il simbolo dello scontro più ampio tra Stati Uniti e Cina: chi controlla le tecnologie, chi stabilisce le regole del cyberspazio, chi ha l’influenza cultur ... Segnala msn.com

