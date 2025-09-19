Trump cede su Taiwan e Xi ricambia su TikTok | in corso la telefonata tra i due

La vicenda TikTok ha un peso enorme perché è il simbolo dello scontro più ampio tra Stati Uniti e Cina: chi controlla le tecnologie, chi stabilisce le regole del cyberspazio, chi ha l’influenza culturale attraverso i social. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

In questa notizia si parla di: trump - cede

Coca-Cola cede a Trump: arriva la nuova ricetta con zucchero di canna (solo negli USA)

L’Ue cede a un accordo rapido sui dazi di Trump, ma rilancia con una nuova alleanza commerciale

Tassa minima sulle multinazionali, il G7 cede e si inchina a Trump: i gruppi Usa saranno esentati

Parte il piano “Purl” voluto da Trump per armare Kiev, ma usando finanziamenti dell’Unione europea. Zelensky: «Se il fronte cede, decisioni difficili» La vedova di Navalny: «Mio marito avvelenato» Vai su Facebook

Stati Uniti, la Fed cede a Trump: tagliati i tassi di interesse di un quarto di punto. E sono probabili altre due sforbiciate da qui a fine anno - X Vai su X

Trump cede su Taiwan, Xi ricambia su TikTok (in attesa della telefonata di oggi) - La vicenda TikTok ha un peso enorme perché è il simbolo dello scontro più ampio tra Stati Uniti e Cina: chi controlla le tecnologie, chi stabilisce le regole del cyberspazio, chi ha l’influenza cultur ... Lo riporta msn.com

Trump-Xi, 90 minuti per il disgelo. L'America non transige sulle terre rare, la Cina su Taiwan - A pochi mesi dalla rielezione di Donald Trump, con una guerra commerciale mai davvero sopita e tensioni geopolitiche sempre sullo sfondo, una telefonata di 90 minuti tra il presidente statunitense e ... Da huffingtonpost.it