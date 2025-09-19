‘Trump blocca aiuti militari a Taiwan’
Trump ha rifiutato di approvare oltre 400 milioni di dollari in aiuti militari a Taiwan e cerca di negoziare un vertice con il leader cinese Xi Jinping. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it
Usa, tribunali locali e Corte Suprema si scontrano sullo ius soli. Giudice del New Hampshire blocca (di nuovo) l’ordine di Trump
Mosca avanza, Zelensky: non cederemo terre. L’inviato di Trump arriva a Kiev | Wsj: «Usa blocca missili lungo raggio contro la Russia»
Dazi, Trump piega anche il Canada: Carney blocca la Web Tax e i dialoghi riprendono
Cina installa 3/4 nuove turbine offshore mondiali con OceanX più potente. #energia #eolico #Cina Trump blocca progetti USA, Europa in difficoltà costi. Produttori cinesi Goldwind, Ming Yang sfidano Vestas, Siemens, GE su mercati globali.
Terra Mia. . LA POLITICA AMERICANA DIRETTAMENTE DALL'AMERICA di Tony Quattrone Trump blocca i file Epstein. Le vittime minacciano: "Diremo i nomi". Coinvolto anche lui? Ghislaine Maxwell trasferita in una prigione comoda. I documenti restano seg
Nato, Cavo Dragone “Più aiuti militari a Kiev e spero nuove sanzioni alla Russia” - Un esercito che deve restare dalla nostra parte, un modello per l’Europa. Riporta lagazzettadelmezzogiorno.it
Aiuti militari all’Ucraina, il Kiel Institute: «Per la prima volta l’Europa supera gli Usa» - Per la prima volta dall’inizio della guerra tra Ucraina e Russia l’Europa ha superato gli Usa nella fornitura di aiuti militari a Kyiv. ilsole24ore.com scrive