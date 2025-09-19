‘Trump blocca aiuti militari a Taiwan’

19 set 2025

Trump ha rifiutato di approvare oltre 400 milioni di dollari in aiuti militari a Taiwan e cerca di negoziare un vertice con il leader cinese Xi Jinping. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

