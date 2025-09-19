Trump blocca 400 milioni di dollari in aiuti militari destinati a Taiwan
Il Washington Post ha rivelato che Donald Trump ha bloccato un pacchetto di aiuti militari da 400 milioni di dollari destinato a Taiwan. La notizia è stata lanciata poco prima della telefonata che il presidente statunitense ha avuto con Xi Jinping, il leader cinese. E proprio i rapporti tra Usa e Cina sarebbero alla base della decisione. Trump, che sta parlando da tempo con Pechino di dazi e del futuro di TikTok, non vuole compromettere i rapporti commerciali che si stanno instaurando e l’equilibrio attuale. E secondo il quotidiano americano non è escluso che nella telefonata tra i due leader si sia poi parlato anche di Taiwan. 🔗 Leggi su Lettera43.it
