Trump attacca i media tycoon dopo il caso Jimmy Kimmel | Reti tv al 97% contro di me mi danno solo cattiva stampa; forse dovremmo revocargli la licenza

Il nuovo attacco di Trump alla libertà di espressione avviene anche in seguito alla causa da 15 miliardi di dollari presentata dai legali del presidente statunitense nei confronti del New York Times, reo di aver "diffamato e calunniato" il tycoon Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump,. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Trump attacca i media, tycoon dopo il caso Jimmy Kimmel: "Reti tv al 97% contro di me, mi danno solo cattiva stampa; forse dovremmo revocargli la licenza"

In questa notizia si parla di: trump - attacca

Trump attacca sentenza contro dazi, invoca Corte suprema

Trump attacca Khamenei: "L'ho salvato da morte certa, volevo togliere le sanzioni ma colpito dal suo odio"

Trump attacca Khamenei: "L'ho salvato da morte certa". E su Gaza: "Tregua tra una settimana"

Stretta su discorsi d’odio in USA. Bondi annuncia azioni contro "la sinistra radicale", Trump attacca (nuovamente) i media - X Vai su X

#intanto Trump attacca Putin dopo i droni russi in Polonia: “Eccoci qui!” Vai su Facebook

Trump attacca i media critici e minaccia la revoca della licenza ad Abc e Nbc: “Raccontano il 97% di…; Donald Trump e la fake news sulla morte, il tycoon zittisce tutti e cita Biden: la replica e l'attacco; Wolff: “In tutto il globo il potere attacca i media ma contro Trump vincerà Murdoch”.

Trump e i media “nemici”, taglia fondi e minaccia i giornalisti. “Di che testata sei, siete Antifa?” - "Con la Npr, signore", ha risposto la reporter. Si legge su blitzquotidiano.it

Donald Trump e la fake news sulla morte, il tycoon zittisce tutti e cita Biden: la replica e l'attacco - Donald Trump ha risposto alle notizie false sulla sua morte diffuse sui social, cogliendo l'occasione per criticare i media e tirare in ballo Biden ... Lo riporta virgilio.it