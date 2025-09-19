Trump arriva al Castello di Windsor a bordo di una carrozza trainata da cavalli bianchi – Il video

(Agenzia Vista) Londra, 17 settembre 2025 Il Presidente degli Stati Uniti Donald Trump e la first lady partecipano alla cerimonia di arrivo al castello di Windsor, che raggiunge a bordo di una carrozza trainata da cavalli bianchi. Courtesy: The White House Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev L'articolo proviene da Open. 🔗 Leggi su Open.online

