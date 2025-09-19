Trump a Starmer | Deluso da Putin ma non voglio la guerra

Vertice a Chequers tra il presidente USA e il premier britannico. Intesa su sicurezza e affari, divergenze su Ucraina e Palestina. LONDRA, 19 settembre 2025 – Donald Trump e Keir Starmer si confermano alleati strettissimi sul piano strategico e commerciale, ma divisi su due dossier centrali della politica internazionale: la guerra in Ucraina e la crisi a Gaza. È quanto emerso dal vertice bilaterale tenutosi a Chequers, residenza di campagna del primo ministro britannico, durante la seconda visita ufficiale del presidente USA nel Regno Unito. Un incontro segnato da grande cordialità personale, riconoscimenti reciproci e una serie di accordi bilaterali, tra cui un’intesa da 250 miliardi di dollari su intelligenza artificiale e hi-tech. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

