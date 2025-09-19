Truffatrici in fuga sulla E45 con 45mila euro in oro e denaro | arrestate dopo 30 chilometri di inseguimento

I Carabinieri della Compagnia di Sansepolcro hanno recuperato gioielli in oro del valore di circa 45mila euro, e oltre 500 euro in contanti, restituendoli a due pensionate vittime di una truffa orchestrata con la tecnica del finto carabiniere. L’operazione ha portato all’arresto di una donna. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

