Truffano due pensionate fingendosi Carabinieri | inseguimento sulla E45 recuperati 45mila euro in oro Arrestata una donna
Carabinieri di Sansepolcro hanno arrestato una donna e recuperato gioielli in oro per un valore di circa 45mila euro, oltre a 500 euro in contanti, sottratti con l’inganno a due pensionate emiliane. Le vittime, residenti a Imola e Lugo, erano state contattate da due giovani che si erano spacciate per Carabinieri. Con la scusa di un grave incidente stradale provocato dai figli — che avrebbero investito un bambino di 4 anni — le truffatrici avevano fatto credere che i familiari fossero in carcere e che solo il pagamento di una cauzione potesse evitarne la permanenza. Spaventate e convinte di dover aiutare i propri cari, le anziane hanno consegnato alle donne tutto ciò che avevano in casa: 500 grammi di gioielli in oro e denaro contante. 🔗 Leggi su Lortica.it
