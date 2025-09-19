Truffano allevatori e portano via 40mila euro 4 arresti

Una truffa ai danni di due allevatori, con un bottino di quasi 40mila euro, è stata scoperta dai carabinieri della stazione di Cancello ed Arnone, che hanno eseguito oggi un’ordinanza di custodia cautelare su richiesta della Procura di Torre Annunziata. Tre persone sono state portate in carcere e. 🔗 Leggi su Casertanews.it

