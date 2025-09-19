Truffano allevatori e portano via 40mila euro 4 arresti

Una truffa ai danni di due allevatori, con un bottino di quasi 40mila euro, è stata scoperta dai carabinieri della stazione di Cancello ed Arnone, che hanno eseguito oggi un’ordinanza di custodia cautelare su richiesta della Procura di Torre Annunziata. Tre persone sono state portate in carcere e. 🔗 Leggi su Casertanews.it

In questa notizia si parla di: truffano - allevatori

Un incontro tra rappresentanti istituzionali, rappresentanti di categoria e allevatori. Il punto della Asl 5: "Vaccinazione quasi completa" Vai su Facebook

Truffa latte di bufala, titolare allevamento casertano a processo.

Truffano un’anziana, due uomini arrestati a Torre del Greco - Truffano un'anziana facendosi consegnare contanti e monili in oro ma lungo la loro strada hanno trovato la polizia che li ha bloccati e arrestati. Come scrive rainews.it