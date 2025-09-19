Truffa del trading online anziano cade nella trappola | aveva versato 60mila euro

Un falso investimento tramite trading online, un'opportunità interessante colta da un anziano signore che, però, è caduto in una trappola. La polizia ha rintracciato il denaro sottratto all'uomo, che gli verrà restituito. Si trovava su un conto bancario di un prestanome. La truffa del trading. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

In questa notizia si parla di: truffa - trading

Truffa del trading online: la Polizia di Stato di Legnano restituisce 60mila euro a un 84enne

TRIESTE | TRUFFA ON LINE DA 104MILA EURO: LA VITTIMA E' UN PENSIONATO TRIESTINO – Pensionato triestino truffato on line per un totale di 104mila euro: indotto tramite raggiri ad effettuare una serie di operazioni di trading. La denuncia ai carabinier

