Truffa del finto carabiniere due donne bloccate sulla E45 con mezzo chilo d' oro

Lanazione.it | 19 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Perugia, 19 settembre 2025 - La truffa del finto carabiniere continua a mietere vittime. Ma per fortuna questa volta la storia è a lieto fine. L'Arma della compagnia di Sansepolcro (Arezzo) ha arrestato una giovane donna e denunciato una minorenne, accusate di aver messo a segno una truffa con la tecnica del falso militare  ai danni di due pensionate di Imola (Bologna) e Lugo di Romagna (Ravenna). Le vittime avevano consegnato gioielli in oro per 500 grammi e un valore di circa 45mila euro, oltre a 500 euro in contanti, credendo di pagare la cauzione per i figli coinvolti in un falso incidente stradale. 🔗 Leggi su Lanazione.it

