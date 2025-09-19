Truffa a un' anziana di Nepi | portati via oro soldi e la fede del marito morto

A Nepi una donna di 85 anni è stata vittima di una truffa. I malviventi, con la solita tecnica della telefonata ingannevole, sono riusciti a portarle via oro, soldi e persino la fede nuziale del marito morto.La truffaTutto è iniziato intorno alle 15 del 18 settembre, quando l'anziana ha ricevuto. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it

