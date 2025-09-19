True Haunting | il trailer agghiacciante della nuova serie Netflix di James Wan

una nuova serie horror di james wan in arrivo su netflix. Un celebre regista specializzato nel genere horror sta per lanciare un nuovo progetto televisivo sulla piattaforma Netflix. La produzione, anticipata da un trailer suggestivo e inquietante, promette di portare sullo schermo storie di eventi soprannaturali basate su fatti realmente accaduti. Questa iniziativa si inserisce all'interno del panorama delle serie TV horror più apprezzate degli ultimi anni, caratterizzate da atmosfere intense e narrazioni coinvolgenti. il trailer di true haunting e le prime impressioni. Netflix ha reso disponibile il trailer ufficiale di True Haunting, una serie creata dal noto regista James Wan.

James Wan svela la nuova serie Netflix nel trailer agghiacciante di True Haunting

