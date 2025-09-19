Trovato morto Nunzio Sblendido il 34enne scomparso a Potenza 4 giorni fa | il suo corpo in un bosco ad Abriola

È stato trovato morto Nunzio Sblendido, il 34enne scomparso lunedì a Potenza. Il corpo del giovane è stato trovato nei pressi di Abriola, il paese in cui viveva con la madre. Nella giornata di ieri è stata trovata l'auto del 34enne, nella quale era stato lasciato solo il computer. 🔗 Leggi su Fanpage.it

