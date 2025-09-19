Trovato morto in una pozza di sangue a Loreto | ipotesi omicidio

Loreto (Ancona), 19 settembre 2025 – Un uomo, ancora non identificato, è stato trovato morto a terra in una pozza di sangue in un garage di un palazzo in via Altotting a Loreto. Una delle ipotesi è che si tratti di un omicidio; il decesso non sarebbe avvenuto oggi. Sul posto sono intervenuti i militari del Reparto operativo dei Carabinieri per tutti i rilievi e per le indagini volte a ricostruire l'accaduto. Notizia in aggiornamento. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Trovato morto in una pozza di sangue a Loreto: ipotesi omicidio

