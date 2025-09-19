Trovato morto in garage | indagini a Loreto

Ilrestodelcarlino.it | 19 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il corpo di un uomo è stato trovato in una pozza di sangue. Mistero in una rimessa di un palazzo in via Altotting a Loreto: il decesso pare risalga ad alcuni giorni fa. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

trovato morto in garage indagini a loreto

© Ilrestodelcarlino.it - Trovato morto in garage: indagini a Loreto

In questa notizia si parla di: trovato - morto

Lutto nel mondo della musica, trovato morto in casa: cosa è successo

Era in pensione, ma voleva lavorare: trovato morto dal proprietario. “A 66 anni era in prova”

Accertamenti dei carabinieri. Trovato morto a 35 anni. Il magistrato dispone l’autopsia

Trovato morto in garage: indagini a Loreto; Trovato morto in una pozza di sangue a Loreto: ipotesi omicidio; Terni, trovato morto nella sua abitazione 49enne: indagini della polizia.

Trovato morto in garage, cadavere a terra in un lago di sangue. Ipotesi omicidio | VIDEO - Uomo trovato morto in un garage a Loreto, in via Altotting. Si legge su anconatoday.it

trovato morto garage indaginiAncona, uomo trovato morto in una pozza di sangue: le prime ipotesi - Drammatico ritrovamento in provincia di Ancona, a Loreto: uomo trovato morto in un garage di un palazzo in via Altotting. Secondo notizie.it

Cerca Video su questo argomento: Trovato Morto Garage Indagini