Trovato morto in garage cadavere a terra in un lago di sangue Ipotesi omicidio | VIDEO
LORETO - Tragico ritrovamento in via Altotting, a Loreto, dove il corpo di un uomo non ancora identificato è stato scoperto in un garage, riverso a terra in una pozza di sangue. Secondo le prime ipotesi, la morte risalirebbe a un paio di giorni fa. Sul posto i Carabinieri del Reparto operativo. 🔗 Leggi su Anconatoday.it
Loreto, orrore in un garage di via Altotting: uomo trovato morto in una pozza di sangue con un sacchetto in testa - Giallo a Loreto, dove questa mattina è stato rinvenuto il cadavere di un uomo all’interno di un garage in via Altotting, in zona Villa Costantina. Riporta msn.com
Trovato il cadavere di un uomo in un garage di Loreto. Potrebbe trattarsi di omicidio - Quando è stato rinvenuto il corpo c'era sangue dappertutto. Scrive rainews.it