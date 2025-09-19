Trovato in casa con tre chili di droga era già ai domiciliari | uomo finisce in carcere

Ieri pomeriggio la Polizia di Stato di Ravenna ha proceduto all’arresto di un 50enne italiano per detenzione di circa due chilogrammi di hashish e un chilogrammo di cocaina. La scoperta è avvenuta durante un controllo della Squadra Mobile effettuato nell’abitazione dell’uomo nel territorio della. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

