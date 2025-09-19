Mercoledì 17 settembre, il centro di ricerca indipendente che ho cofondato nel 1992 e che presiedo da oltre 30 anni ha diramato un comunicato stampa nel quale offriva un set di numeri durissimi sulla situazione del settore cinematografico e audiovisivo, concentrandosi sia sul crollo dell’occupazione sia sull’andamento del box office: un dataset che smentisce il pervicace ottimismo del racconto rassicurante della Sottosegretaria delegata al cinema e all’audiovisivo, la senatrice leghista Lucia Borgonzoni, che continua a ripetere che il settore è in buona anzi ottima salute. E che – naturalmente – si autoproclama massima regista del “buon governo” del settore. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Troupe del cinema italiano in crisi: i dati IsICult smentiscono l’ottimismo di Lucia Borgonzoni