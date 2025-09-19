Un giudice federale della Florida ha respinto la causa da 15 miliardi di dollari intentata da Donald Trump contro il New York Times, ritenendola eccessivamente prolissa e in violazione delle regole procedurali. Secondo il giudice Steven Merryday, il ricorso presentava accuse e dettagli " ripetitivi, superflui e ridondanti ". Come riferisce Bloomberg, tuttavia, il magistrato ha concesso ai legali dell’ex presidente la possibilità di ripresentare l’azione entro il prossimo mese. Il giudice Merryday, nominato dal presidente George H.W. Bush, ha stabilito che una nuova denuncia potrà essere presentata entro 28 giorni e che dovrà essere illustrata in meno di 40 pagine. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - "Troppo lunga": i giudici respingono la maxi-causa miliardaria di Trump contro il New York Times