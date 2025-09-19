Troppo lunga | i giudici respingono la maxi-causa miliardaria di Trump contro il New York Times
Un giudice federale della Florida ha respinto la causa da 15 miliardi di dollari intentata da Donald Trump contro il New York Times, ritenendola eccessivamente prolissa e in violazione delle regole procedurali. Secondo il giudice Steven Merryday, il ricorso presentava accuse e dettagli " ripetitivi, superflui e ridondanti ". Come riferisce Bloomberg, tuttavia, il magistrato ha concesso ai legali dell’ex presidente la possibilità di ripresentare l’azione entro il prossimo mese. Il giudice Merryday, nominato dal presidente George H.W. Bush, ha stabilito che una nuova denuncia potrà essere presentata entro 28 giorni e che dovrà essere illustrata in meno di 40 pagine. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
In questa notizia si parla di: troppo - lunga
Distorsione alla caviglia ma arriva l’elicottero: “Troppo lunga l’attesa per l’ambulanza”
Un’attesa troppo lunga: "Sono passati 12 anni. Dedichiamo una strada al cardinal Tonini"
Val Casies, turista aggredisce oste di una baita con spray al peperoncino: «Indignato per i prezzi troppo alti e la lunga attesa»
Il Trofeo delle Province lombarde fa tappa nel bresciano con il rally della Freccia Rossa che sarà anche valevole per il TIR, il Trofeo Italiano Rally. Fari puntati su Alessandro Re, leader della graduatoria. La pausa è stata sin troppo lunga. I motori delle vetture Vai su Facebook
Per lei l’attesa al pronto soccorso è troppo lunga: urla e caos, denuncia una donna - X Vai su X
Caso Yara. I giudici respingono le richieste di perizie della difesa; Yara: Il Riesame dice no ai domiciliari per Bossetti; ’Ndrangheta, Giuseppe Pasqua ricorre in Cassazione: i Giudici respingono tutto al mittente.
Usa, giudice respinge la causa di Trump al Nyt perché "troppo lunga" - Secondo quanto riporta Bloomberg, l'azione legale ha violato le regole del tribunale con "accuse e dettagli superflui". tg24.sky.it scrive
Giudice respinge la causa di Trump al New York Times, troppo lunga - Un giudice federale della Florida ha respinto la causa da 15 miliardi di dollari di Donald Trump contro il New York Times perché troppo lunga. Lo riporta ansa.it