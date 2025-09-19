Tripudio per il concerto Pino è Siani | Se Maradona è la mano di Dio Pino Daniele è la sua voce | Le immagini
La prima partita di Champions giocata dal Napoli contro il Manchester City non assottiglia la platea di 11 mila persone in piazza del Plebiscito Pino è - Il viaggio del musicante andato sold out.Un tributo che mostra quanto Pino Daniele sia tra quei grandi autori che abbia conquistato più. 🔗 Leggi su Napolitoday.it
