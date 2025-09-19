Triple H promette ai fan della WWE che WrestlePalooza sarà un evento imperdibile e pieno di colpi di scena. Si tratta del primo Premium Live Event della compagnia trasmesso su ESPN, in programma sabato 20 settembre dal Gainbridge Fieldhouse di Indianapolis, Indiana. La card è già stellare, con nomi come John Cena, Cody Rhodes, AJ Lee, CM Punk, Seth Rollins, Becky Lynch e Stephanie Vaquer. Triple H promette una serata storica. Ospite del programma Get Up su ESPN, il Chief Content Officer della WWE non si è risparmiato nell’hype per l’evento, anticipando che i fan dovranno aspettarsi molto più di ciò che è stato annunciato: “Nessuno fa eventi speciali come la WWE, forse solo ESPN può avvicinarsi. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

© Zonawrestling.net - Triple H: “WrestlePalooza sarà pieno di sorprese e momenti epici”