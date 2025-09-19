Triple H | Abbiamo dovuto creare Wrestlepalooza in tempo record e piazzarlo tra altri due PLE

Il lucrativo accordo tra WWE ed ESPN ha portato direttamente alla nascita di Wrestlepalooza, il Premium Live Event che si terrà a Indianapolis. L’evento non era assolutamente nei piani fino a poco tempo fa, come ha rivelato Triple H spiegando la rapidità con cui la WWE ha dovuto organizzare tutto. La richiesta di ESPN e la risposta lampo della WWE. Parlando con Patrick Talty, Triple H ha spiegato che Wrestlepalooza non faceva parte del calendario annuale originale della WWE. Normalmente, la compagnia costruisce tutto attorno a un obiettivo chiaro, con WrestleMania come traguardo finale. Ma quando ESPN ha chiesto un grande evento per lanciare la sua nuova app, la WWE si è mossa rapidamente. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

