Il lucrativo accordo tra WWE ed ESPN ha portato direttamente alla nascita di Wrestlepalooza, il Premium Live Event che si terrà a Indianapolis. L’evento non era assolutamente nei piani fino a poco tempo fa, come ha rivelato Triple H spiegando la rapidità con cui la WWE ha dovuto organizzare tutto. La richiesta di ESPN e la risposta lampo della WWE. Parlando con Patrick Talty, Triple H ha spiegato che Wrestlepalooza non faceva parte del calendario annuale originale della WWE. Normalmente, la compagnia costruisce tutto attorno a un obiettivo chiaro, con WrestleMania come traguardo finale. Ma quando ESPN ha chiesto un grande evento per lanciare la sua nuova app, la WWE si è mossa rapidamente. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

© Zonawrestling.net - Triple H: “Abbiamo dovuto creare Wrestlepalooza in tempo record e piazzarlo tra altri due PLE”