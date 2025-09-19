Trinity prequel di dexter poco probabile secondo il creatore del programma

aggiornamenti sulla serie tv Dexter: fine di un possibile spin-off e nuove prospettive. Il mondo della serialità televisiva dedicata a Dexter continua a riservare sorprese e cambi di rotta. Recentemente, sono emerse notizie riguardanti la cancellazione di un nuovo spin-off in fase di sviluppo, lasciando i fan e gli addetti ai lavori con molte domande sul futuro dell'universo narrativo del celebre serial. In questa analisi, verranno approfonditi i dettagli delle dichiarazioni ufficiali, le motivazioni alla base di questa decisione e le possibilità ancora aperte per eventuali nuovi progetti. le dichiarazioni del produttore esecutivo Clyde Phillips.

Trinity killer prequel: aggiornamenti deludenti dal creatore di dexter

Dexter Original Sin non avrà una seconda stagione. Paramount ha deciso di interrompere la serie prequel, andata in onda tra dicembre 2024 e febbraio 2025, per concentrare le risorse su Dexter Resurrection, il nuovo sequel con Michael C. Hall.

