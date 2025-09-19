Triathlon Firenze | una grande giornata di sport salute e solidarietà

Firenzetoday.it | 19 set 2025

Grande successo per la prima edizione di Triathlon Firenze: Sport, Salute, Comunità, promossa dalla Fondazione Careggi ETS e organizzata da ASD TRIevolution Sport Eventi. L’evento, svoltosi sabato 13 settembre al Parco delle Cascine, ha visto oltre 200 atleti sfidarsi nelle gare di Triathlon. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

Triathlon Firenze: l’evento. Sport, salute e comunità

