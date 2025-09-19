Trevisani boccia uno dei nuovi acquisti della SSC Napoli

Durante il podcast Fontana di Trevi realizzato con Cronache di Spogliatoio, Riccardo Trevisani non ha usato giri di parole per analizzare il mercato del Napoli post-Scudetto. Secondo il giornalista, la scelta di puntare forte su Noa Lang non convince affatto e rischia di trasformarsi in un boomerang. “Per me i soldi per Lang sono buttati. . L'articolo. 🔗 Leggi su Dailynews24.it

In questa notizia si parla di: trevisani - boccia

Trevisani: "Cambiare Handanovic con Onana ha portato l'Inter in finale di Champions. Mettete Martinez in porta. E di corsa. E di corsa. Va benissimo parlare di tutti i problemi dell'Inter ma la verità è che se non c'è un portiere disegnato l'Inter vince la partita 3-2. Vai su Facebook

Inter vs Napoli, riparte la sfida! Trevisani: Conte bis scudetto, Callegari premia il Milan e boccia i Nerazzurri; Zazzaroni boccia Motta: Né gioco né risultati, a 73 anni Ranieri ha dato una lezione a tutti; Trevisani boccia Berardi: «Meglio Chiesa, sarebbe più meritocratico».