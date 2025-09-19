Trento Zoe Anne Guativic uccisa in 12 ore da Escherichia coli | l’autopsia scagiona i medici

ABBONATI A DAYITALIANEWS Il dramma di Zoe Anne Guaitivic. La 39enne Zoe Anne Guaitivic, al sesto mese di gravidanza, è morta insieme al bambino che portava in grembo in sole dodici ore, stroncata da una grave infezione da Escherichia coli. Il decesso è avvenuto il 4 maggio scorso all’ospedale Santa Chiara di Trento, senza che ci fosse alcuna possibilità di intervento salvifico. I risultati dell’autopsia. La relazione autoptica, depositata pochi giorni fa, esclude responsabilità dei medici. Secondo la consulente della famiglia, l’avvocata Fiorentina Luna Panteca, l’ intervento dei sanitari è stato tempestivo, ma gli antibiotici si sono rivelati inefficaci: “Non avrebbero potuto fare nulla di diverso”, ha dichiarato. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

