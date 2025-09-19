Trentino orsa trovata morta in val di Sole | ancora non chiare le cause del decesso I precedenti
Un’ orsa è stata trovata morta da alcuni escursionisti in bassa val di Sole, in Trentino. Secondo il Corpo forestale, intervenuto per il recupero dell’animale, si tratterebbe di un esemplare adulto. La Provincia di Trento comunica che il cadavere dell’orsa sarà affidato all’Istituto zooprofilattico sperimentale delle Venezie: ora spetterà agli esami di laboratorio dare un’identità al plantigrado e scoprire le cause del decesso. Anche perché, proprio nel corso di quest’estate, il Tribunale di Trento ha respinto la richiesta di archiviazione per la morte dell’ orsa F36, per cui sono indagati due cacciatori. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
In questa notizia si parla di: trentino - orsa
L’orsa Jj4 lascia il Trentino: l’esemplare che uccise Andrea Papi trasferito nel parco tedesco della Foresta Nera
Trentino, fine delle polemiche: l'orsa JJ4 trasferita in Germania
Orsa JJ4 trasferita in Germania, ma l’esperto avverte: “La convivenza tra orsi e persone in Trentino è un disastro”
Hotel Orso Grigio - Trentino Pinzolo. Vinz · Incanto. le cose buone della tradizione fatte in casa! Hotel Orso Grigio - Trentino Pinzolo - facebook.com Vai su Facebook
Trentino, orsa trovata morta in val di Sole: ancora non chiare le cause del decesso. I precedenti; ORSA TROVATA MORTA IN VAL DI SOLE; Un'orsa trovata morta, la segnalazione da alcuni escursionisti in quota. La Provincia: Carcassa sarà consegnata all'Istituto zooprofilattico.
Un'orsa trovata morta, la segnalazione da alcuni escursionisti in quota. La Provincia: "Carcassa sarà consegnata all'Istituto zooprofilattico" - Nel pomeriggio di oggi, giovedì 18 settembre, alcuni escursionisti - Da ildolomiti.it
Due cacciatori a processo per l’uccisione dell’orsa F36: “Colpita a morte volutamente” - Due cacciatori 70enni andranno a processo per l’uccisione dell’orsa F36, trovata morta nel settembre 2023 a Sella Giudicarie, in Trentino ... Scrive fanpage.it