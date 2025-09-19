Un’ orsa è stata trovata morta da alcuni escursionisti in bassa val di Sole, in Trentino. Secondo il Corpo forestale, intervenuto per il recupero dell’animale, si tratterebbe di un esemplare adulto. La Provincia di Trento comunica che il cadavere dell’orsa sarà affidato all’Istituto zooprofilattico sperimentale delle Venezie: ora spetterà agli esami di laboratorio dare un’identità al plantigrado e scoprire le cause del decesso. Anche perché, proprio nel corso di quest’estate, il Tribunale di Trento ha respinto la richiesta di archiviazione per la morte dell’ orsa F36, per cui sono indagati due cacciatori. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Trentino, orsa trovata morta in val di Sole: ancora non chiare le cause del decesso. I precedenti