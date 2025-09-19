Trentino a tutta velocità | i nuovi campioni di Downhill sono di casa nostra

Trentotoday.it | 19 set 2025

Spettacolo, emozioni e soprattutto tanto orgoglio trentino. La penultima tappa della Coppa Italia Downhill, andata in scena sul celebre tracciato iridato della Val di Sole, ha assegnato i titoli di campione provinciale della specialità, confermando ancora una volta la forza e la vivacità del. 🔗 Leggi su Trentotoday.it

