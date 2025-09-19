Treni per Roma limitati a causa dei lavori voli con prezzi alle stelle | il sindaco Leccese scrive al ministro Salvini
Il sindaco di Bari Vito Leccese ha scritto al ministro dei Trasporti, Matteo Salvini, esprimendo “forte preoccupazione per l’aumento dei costi che cittadini e pendolari stanno sostenendo per viaggiare tra Bari e Roma”. Da lunedì 15 settembree fino al 27, vi sono state limitazioni di percorso e. 🔗 Leggi su Baritoday.it
In questa notizia si parla di: treni - roma
Treni, linea Roma-Pisa: incendio tra San Vincenzo e Bolgheri. Circolazione sospesa, ritardi di oltre un’ora
Forti ritardi sui treni tra Roma e Napoli per un incendio tra Caianello ed Anagni
Linea Alta Velocità dei treni in tilt sulla Roma-Napoli, fino a due ore di ritardi per un convoglio fermo
La Regione acquisterà 7 nuovi treni della metro B per la Metromare, parola di Francesco Rocca https://ift.tt/CroRFP4 - X Vai su X
Treni in ritardo dopo i lavori: il caso arriva a Roma. ? Vai su Facebook
Treni per Roma limitati a causa dei lavori, voli con prezzi alle stelle: il sindaco Leccese scrive al ministro Salvini; Sciopero a Roma, giovedì 4 settembre a rischio metro, tram e bus. Si fermano anche i treni; Pendolari bloccati a Torricola, salta il bus sostitutivo: mattinata di caos sulla Roma–Napoli.
Puglia, altri 12 giorni senza treni per Roma: l'odissea dei viaggiatori - Gli effetti si sentiranno soprattutto per studenti fuori sede, pendolari, chi viaggia per lavoro o per necessità familiari. Riporta lagazzettadelmezzogiorno.it
Da oggi stop ai treni dalla Puglia per Roma. Due settimane di disagi - Iniziano oggi due settimane di “isolamento” per la Puglia e di notevoli disagi per chi deve raggiungere Roma (o viceversa, per chi dalla Capitale deve arrivare in Puglia). Secondo quotidianodipuglia.it