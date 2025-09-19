Treni per Roma limitati a causa dei lavori voli con prezzi alle stelle | il sindaco Leccese scrive al ministro Salvini

Baritoday.it | 19 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il sindaco di Bari Vito Leccese ha scritto al ministro dei Trasporti, Matteo Salvini, esprimendo “forte preoccupazione per l’aumento dei costi che cittadini e pendolari stanno sostenendo per viaggiare tra Bari e Roma”. Da lunedì 15 settembree fino al 27, vi sono state limitazioni di percorso e. 🔗 Leggi su Baritoday.it

treni roma limitati causaPuglia, altri 12 giorni senza treni per Roma: l'odissea dei viaggiatori - Gli effetti si sentiranno soprattutto per studenti fuori sede, pendolari, chi viaggia per lavoro o per necessità familiari. Riporta lagazzettadelmezzogiorno.it

treni roma limitati causaDa oggi stop ai treni dalla Puglia per Roma. Due settimane di disagi - Iniziano oggi due settimane di “isolamento” per la Puglia e di notevoli disagi per chi deve raggiungere Roma (o viceversa, per chi dalla Capitale deve arrivare in Puglia). Secondo quotidianodipuglia.it

