Tremendo scontro tra auto e moto a perdere la vita un imprenditore cattolichino

E' l'imprenditore cattolichino 61enne Giorgio Selva la vittima dell'incidente mortale avvenuto intorno a mezzogiorno di giovedì nella frazione di Osteria Nuova, nel Comune di Montelabbate. L'uomo, in sella a una potente Bmw, quando, all’altezza dell’incrocio tra via Buonarroti e via Nilde Iotti. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

In questa notizia si parla di: tremendo - scontro

Tremendo incidente nella notte, prima lo scontro tra auto e moto poi l'incendio: gravissimo un centauro

Tremendo scontro tra auto: tre feriti, una grave

Tremendo scontro tra camion e varie auto sulla statale: morte due persone

Scontro tremendo tra due moto Kawasaki e nuova tragedia sulle strade siciliane. #incidentestradale #incidentemortale #mortisullestrade #TragediaStradale #incidentisicilia - facebook.com Vai su Facebook

Vuelta a Venezuela 2025 tremendo incidente alla fine della terza tappa: una moto attraversa la strada proprio durante la volata (VIDEO): - X Vai su X

Tremendo scontro tra auto e moto, a perdere la vita un imprenditore cattolichino; ? Tremendo scontro auto-moto: il centauro sbalza per 30 metri e finisce sull’asfalto; Tremendo incidente nella notte, prima lo scontro tra auto e moto poi l'incendio: gravissimo un centauro.

Scontro tra auto e moto, il famoso ristoratore ha perso la vita (1 / 2) - Nel primo pomeriggio, lo scontro tra un’auto e una moto ha improvvisamente spezzato la routine quotidiana, culminand ... Secondo donna.fidelityhouse.eu

Tremendo schianto frontale moto - auto, un ragazzo di 33 anni in gravi condizioni elitrasportato all'ospedale - E' successo lungo la SP38, la Strada della Forra, e l'allarme è scattato attorno alle 8,30 di oggi. Da ildolomiti.it