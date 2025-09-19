Tredicenne in bici investito da un'auto mentre attraversa sulle strisce pedonali | è in gravi condizioni

Un ragazzo di 13 anni è stato investito sulle strisce pedonali nel primo pomeriggio di oggi, venerdì 19 settembre, a Quinto di Treviso. Le sue condizioni sono gravi, è ricoverato all'ospedale Ca' Foncello. L'incidente è avvenuto all'incrocio tra via Noalese e via Graziat: il ragazzo stava rientrando a casa in bici da scuola quando è stato travolto da un'auto. 🔗 Leggi su Fanpage.it