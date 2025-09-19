Tredicenne in bici investito da un'auto mentre attraversa sulle strisce pedonali | è in gravi condizioni
Un ragazzo di 13 anni è stato investito sulle strisce pedonali nel primo pomeriggio di oggi, venerdì 19 settembre, a Quinto di Treviso. Le sue condizioni sono gravi, è ricoverato all'ospedale Ca' Foncello. L'incidente è avvenuto all'incrocio tra via Noalese e via Graziat: il ragazzo stava rientrando a casa in bici da scuola quando è stato travolto da un'auto. 🔗 Leggi su Fanpage.it
In questa notizia si parla di: tredicenne - bici
Tredicenne in bici travolto da uno scooter, ricoverato in fin di vita: è in prognosi riservata
Tredicenne in bici si scontra con uno scooter: intubato e in prognosi riservata
Vicenza, tredicenne in bici investito e ucciso da un pirata della strada
Tragedia nel Vicentino: tredicenne ucciso da un'auto pirata mentre era in bicicletta con un amico. Indagini in corso. #incidentestradale #ciclismo https://www.tuttobiciweb.it/article/1757331807 Vai su Facebook
Post Edited: Vicentino, 13enne travolto in bici da un’auto pirata perde la vita: fermato un 23enne - X Vai su X
Tredicenne in bici investito da un'auto mentre attraversa la strada sulle strisce pedonali VIDEO; Auto contro bici all'incrocio, studente di 13 anni travolto sulle strisce: è grave; Tredicenne in bici investito da un'auto mentre attraversa sulle strisce pedonali: è in gravi condizioni.
Tredicenne in bici investito da un'auto mentre attraversa la strada sulle strisce pedonali VIDEO - Un grave incidente stradale tra via Noalese e via Graziati si è verificato oggi, 19 settembre, intorno alle 13. Da ilgazzettino.it
Treviso, tredicenne investito in bici sulle strisce pedonali mentre rientra da scuola: è grave - (Adnkronos) – Un tredicenne di Quinto di Treviso è ricoverato in gravi condizioni all’ospedale di Treviso, dopo essere stato investito sulle strisce pedonali oggi verso le 13. Lo riporta ilnapolionline.com