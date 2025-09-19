Tre vele per Capri dalla terrazza di Tragara
di Marco Milano “3 Vele per Capri”. Il belvedere di Tragara, la suggestiva toerrazza con belvedere mozzafiato sui Faraglioni mette insieme bellezza e resistenza grazie all’arte. Protagonista è un’opera installata per la prima volta a Capri e interamente realizzata con il “ Corten ”. Un materiale per eccellenza resistente alle intemperie, oggi ferros o, speciale, arricchit o con particolari molecole chimiche che co n il bronzo fanno ossidare il materiale ma fermandosi alla prima patina senza aggredire il resto del materiale. L ’opera artistica è stata realizzata da Toni Scarduzio. Architetto, che vive e lavora a Grosseto, figlio d’arte che si è formato al di fuori dell’istruzione scolastica. 🔗 Leggi su Ildenaro.it
