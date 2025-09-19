Tre operai morti nell' esplosione di un impianto rifiuti a Marcianise

Tre operai sono morti a seguito di un'esplosione in una fabbrica di rifiuti nella zona industriale di Marcianise, nel Casertano, verificatasi nel primo pomeriggio di venerdì 19 settembre. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco, la polizia e le ambulanze del 118. L'esplosione La deflagrazione è avvenuta nello stabilimento Ecopartenope, che si occupa di raccolta e stoccaggio dei rifiuti, durante le operazioni di manutenzione degli impianti. I primi rilievi effettuati dai Vigili del Fuoco fanno propendere per un'origine accidentale dell'esplosione, forse innescata da un silos contenente olii esausti e altre sostanze chimiche. 🔗 Leggi su Iltempo.it

