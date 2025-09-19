Tre operai morti e un disperso nell’espolosione di un impianto di rifiuti a Marcianise

Tre operai sono morti e un quarto è disperso dopo l’ esplosione di un silos dell’azienda di trattamento rifiuti Ecopartenope di Marcianise, in provincia di Caserta. Secondo le prime informazioni dei vigili del fuoco, la deflagrazione sarebbe avvenuta durante dei lavori di manutenzione degli impianti dell’azienda. Sul posto sono presenti diverse squadre di soccorso. Articolo in aggiornamento L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

