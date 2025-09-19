Tre Mig russi nei cieli dell' Estonia
16.50 Tre caccia russi MiG-31 sono entrati nello spazio aereo estone senza essere autorizzati e vi sono rimasti per 12 12 minuti. La Nato ha fatto decollare gli F-35 italiani per respingere la violazione dello spazio aereo estone, avvenuta sopra il golfo di Finlandia. Il governo estone ha definito la violazione "di una brutalità senza precedenti" e ha convocato l'incaricato d'affari russo per protestare. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it
In questa notizia si parla di: russi - cieli
Aerei cinesi rischiano collisione nei cieli russi, uno diretto a Milano. L’audio dei piloti: “Manovra pericolosa”
Aereo passeggeri cinese diretto a Milano Malpensa a 100 metri dalla collisione con un cargo nei cieli russi. Un pilota all'altro: «Perché questa manovra?»
F-35 italiani intercettano (per la prima volta) jet russi nello spazio aereo Nato: lo scramble nei cieli dell'Estonia
La Nato è in guerra contro la Russia, dice il portavoce di Putin Dmitrij Peskov, mentre i droni russi sconfinano nei cieli di Polonia e Romania. E certo la guerra in Ucraina è ben lontana da una fine e da quelle previsioni fatte da Donald Trump. Ma come si vive i Vai su Facebook
"La burocrazia europea è adatta a tempi di pace, serve una trasformazione profonda", mi ha detto @arturo_varvelli (@ecfr) dopo la conferenza di #Draghi. Ue frammentata anche con droni russi nei cieli , "test di Putin che continueranno" senza una presa di - X Vai su X
Tre caccia russi violano lo spazio aereo estone: Intercettati da F35 italiani; Tre jet russi violano lo spazio aereo dell'Estonia; Mig russi violano l’Estonia, decollano gli F-35 italiani. Tallin: “Incursione brutale senza precedenti”.
Tre jet russi violano per 12 minuti lo spazio aereo dell'Estonia. Politico: "Respinti da F-35 italiani" - Si tratta della terza violazione russa dello spazio aereo della Nato in un breve lasso di tempo, ... Come scrive huffingtonpost.it
Mig russi violano l’Estonia, decollano gli F-35 italiani. Tallin: “Incursione brutale senza precedenti” - I caccia del Cremlino hanno volato per 12 minuti nei cieli estoni, la reazione Nato con gli aerei italiani ... Scrive quotidiano.net