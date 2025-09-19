Tre Mig russi nei cieli dell' Estonia

16.50 Tre caccia russi MiG-31 sono entrati nello spazio aereo estone senza essere autorizzati e vi sono rimasti per 12 12 minuti. La Nato ha fatto decollare gli F-35 italiani per respingere la violazione dello spazio aereo estone, avvenuta sopra il golfo di Finlandia. Il governo estone ha definito la violazione "di una brutalità senza precedenti" e ha convocato l'incaricato d'affari russo per protestare. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it