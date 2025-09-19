Tre Mig russi nei cieli dell' Estonia

Servizitelevideo.rai.it | 19 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

16.50 Tre caccia russi MiG-31 sono entrati nello spazio aereo estone senza essere autorizzati e vi sono rimasti per 12 12 minuti. La Nato ha fatto decollare gli F-35 italiani per respingere la violazione dello spazio aereo estone, avvenuta sopra il golfo di Finlandia. Il governo estone ha definito la violazione "di una brutalità senza precedenti" e ha convocato l'incaricato d'affari russo per protestare. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: russi - cieli

Aerei cinesi rischiano collisione nei cieli russi, uno diretto a Milano. L’audio dei piloti: “Manovra pericolosa”

Aereo passeggeri cinese diretto a Milano Malpensa a 100 metri dalla collisione con un cargo nei cieli russi. Un pilota all'altro: «Perché questa manovra?»

F-35 italiani intercettano (per la prima volta) jet russi nello spazio aereo Nato: lo scramble nei cieli dell'Estonia

Tre caccia russi violano lo spazio aereo estone: Intercettati da F35 italiani; Tre jet russi violano lo spazio aereo dell'Estonia; Mig russi violano l’Estonia, decollano gli F-35 italiani. Tallin: “Incursione brutale senza precedenti”.

tre mig russi cieliTre jet russi violano per 12 minuti lo spazio aereo dell'Estonia. Politico: "Respinti da F-35 italiani" - Si tratta della terza violazione russa dello spazio aereo della Nato in un breve lasso di tempo, ... Come scrive huffingtonpost.it

tre mig russi cieliMig russi violano l’Estonia, decollano gli F-35 italiani. Tallin: “Incursione brutale senza precedenti” - I caccia del Cremlino hanno volato per 12 minuti nei cieli estoni, la reazione Nato con gli aerei italiani ... Scrive quotidiano.net

Cerca Video su questo argomento: Tre Mig Russi Cieli