Guerra in Ucraina, tre jet russi invadono lo spazio aereo estone: F-35 italiani in volo per respingerli | La Commissione Ue adotta il 19esimo pacchetto di sanzioni contro Mosca
Estonia, tre Mig russi invadono spazio aereo. Intercettati da F-35 italiani
Ospiti in studio Tiziana Ferrario inviata della Rai e il giornalista al giornalista Stefano Feltri per discutere del delicato scenario mondiale. Droni russi che invadono lo spazio aereo polacco, raid israeliani in Q
Mig russi invadono lo spazio aereo dell’Estonia, caccia italiani Nato in volo per intercettarli - La violazione dello spazio aereo è avvenuta sopra il golfo di Finlandia per quasi 12 minuti con i transponder spenti. milanofinanza.it scrive