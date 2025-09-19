Tre Mig russi hanno violato lo spazio aereo estone
" Questa mattina, alcuni jet russi hanno violato lo spazio aereo estone. La Nato ha risposto immediatamente e intercettato gli aerei russi. Questo è l'ennesimo esempio del comportam.
Tre jet militari russi Mig-31 hanno violato lo spazio aereo estone e vi sono rimasti per 12 minuti. Il ministro della Difesa dell'Estonia ha parlato di "Brutalità senza precedenti". Si tratta della terza violazione russa di spazi #Nato in pochi giorni, dopo le incursioni
